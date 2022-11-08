"Одного футболіста Ренна добре знаю": Йовічевіч назвав найнебезпечного гравця "червоно-чорних"

Донецький Шахтар отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи. В лютому наступного року "гірники" проведуть два поєдинки проти французького Ренна.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився своїми враженням від жеребкування Ліги Європи. "Помаранчево-чорні" зустрінуться з кривдником київського Динамо французьким Ренном.

детальніше Ренн двічі здолав Динамо, а тепер гратиме із Шахтарем: чи зможуть "гірники" помститися за киян

Дістали гарного суперника, який показав себе в групі Ліги Європи. Надто у двох матчах із київським Динамо, яке двічі обіграв. Вони перебувають зараз на третьому місці в сильній французькій лізі, тож ми можемо говорити про дуже кваліфікованого опонента, до якого виявляємо максимальну повагу. Однак повинні звернути увагу на те, що ми – Шахтар. Ми битимемось до кінця і віримо у свої сили,

– сказав Йовічевіч.

Також наставник "гірників" відзначив головну зірку Ренна – Ловро Маєра. Його сильні якості прекрасно відомі хорватському наставнику по спільній роботі в загребському Динамо.

"Одного футболіста французької команди я добре знаю – це Ловро Маєр. Коли я був тренером Динамо (Загреб), то працював із ним. Зараз він зірка Ренна: уся гра йде через нього, і він є ключовим футболістом. Тож це теж буде виклик для нього і для мене. Буде цікаво грати проти Ловро, адже це чудовий футболіст. Він є ключовим гравцем усього чемпіонату, й сьогодні ним цікавляться європейські клуби".

Ловро Маєр – хорватський півзахисник Ренна. 24-річний футболіст розпочинав свою кар’єру в загребському Динамо. У складі Ренна Ловро зіграв 54 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 12 асистів. Трансферна вартість хавбека складає 22 мільйони євро.

Перший матч Шахтар і Ренн проведуть у Варшаві 16 лютого 2023 року. Початок – о 19:45. Гра-відповідь у Франції відбудеться 23 лютого о 22:00.