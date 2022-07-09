Йовічевіч сплатить штраф Дніпру-1, якщо розірве контракт заради Шахтаря

Все більше інформації з'являється навколо можливого призначення Ігоря Йовічевіча головним тренером Шахтаря. Але для цього хорватському наставнику доведеться заплатити Дніпру-1.

Витягне солідну суму з власної кишені

У контракті Ігоря Йовічевіча з Дніпром-1 є прописана сума, яку він повинен сплатити у разі дострокового розірвання угоди з українським клубом. Хорватський спеціаліст перед відходом повинен віддати дніпрянам суму у розмірі 500 тисяч євро.

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Цікаво, що ЗМІ активно сватають нинішнього наставника Дніпра-1 у Шахтар. Але донецький клуб не збирається платити дніпровській команді клаусулу. Тому, якщо Йовічевіч достроково припинить співпрацю з Дніпром-1, то сам буде змушений з власної кишені виймати 500 тисяч євро.

Схоже, що "гірники" через війну в Україні вирішили включити режим максимальної економії. Адже колись для Шахтаря така сума була взагалі невідчутною.

Нагадаємо, що у Йовічевіча є дійсний контракт із Дніпром-1, який розрахований ще на рік.

Йовічевіч погодився очолити Шахтар