Йовічевіч сплатить штраф Дніпру-1, якщо розірве контракт заради Шахтаря
Джерело:KDK
Все більше інформації з'являється навколо можливого призначення Ігоря Йовічевіча головним тренером Шахтаря. Але для цього хорватському наставнику доведеться заплатити Дніпру-1.
Витягне солідну суму з власної кишені
У контракті Ігоря Йовічевіча з Дніпром-1 є прописана сума, яку він повинен сплатити у разі дострокового розірвання угоди з українським клубом. Хорватський спеціаліст перед відходом повинен віддати дніпрянам суму у розмірі 500 тисяч євро.
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Цікаво, що ЗМІ активно сватають нинішнього наставника Дніпра-1 у Шахтар. Але донецький клуб не збирається платити дніпровській команді клаусулу. Тому, якщо Йовічевіч достроково припинить співпрацю з Дніпром-1, то сам буде змушений з власної кишені виймати 500 тисяч євро.
Схоже, що "гірники" через війну в Україні вирішили включити режим максимальної економії. Адже колись для Шахтаря така сума була взагалі невідчутною.
Нагадаємо, що у Йовічевіча є дійсний контракт із Дніпром-1, який розрахований ще на рік.
Йовічевіч погодився очолити Шахтар
- Ігор Йовічевіч добре знайомий з УПЛ не лише за роботом на чолі дніпровського клубу. У сезоні-2014/2015 хорват був виконувачем обов'язків головного тренера львівських Карпат.
- З кінця вересня 2020-го очолює Дніпро-1. Під його керівництвом Йовічевіча команда провела вже 46 матчів.
- Якщо Йовічевіч перейде у Шахтар, то стане наступником Роберто Де Дзербі. За інформацією Джанлука ді Марціо, італійський фахівець розірвав угоду з "гірниками".
- Начебто хорват вже погодився очолити донецьку команду.