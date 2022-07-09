Результативна перемога

Тренувальний збір Дніпра-1 відбуватиметься у Словенії до 22-го липня. За цей час дніпровський клуб планує провести чотири спаринги, один із яких вже відбувся.

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8 липня команда Ігоря Йовічевіча зустрічалась із словенською Чардою. У першому таймі українці наколотили у ворота суперника п'ять голів. Аж дев'ять м'ячів влетіли у володіння Чарди у другій 45-хвилинці.

У підсумку – 14:0, нищівна поразка словенського клубу на зборах.

Хет-триком відзначились головний бомбардир команди Довбик та Лебедєв. Дублі в активі Громова, Лучкевича та Піхальонка. Ще по одному м'ячу забили Соловйов та Сарапій.

Повне відео матчу Дніпро-1 – Чарда

Наступний матч Дніпро-1 проведе 14 липня. Суперником українців буде кіпрський Аріс.

Ще на дніпрян чекають контрольні поєдинки з різницею в один день – проти єрусалимського Бейтара (21 липня) та саудівського Аль-Насра (22 липня).

Нагадаємо, що у сезоні-202/2022, який через війну закінчився достроково, Дніпро-1 посів третє місце. Дніпряни будуть представляти країну у кваліфікації Лізі Європи.

Не виключено, що на тренерському містку команди відбудуться зміни. Адже Ігоря Йовічевіча активно сватають у Шахтар, де він може стати наступником Роберто Де Дзербі.