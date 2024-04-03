Страх перед збірною України: Луческу демотивує екстренера Румунії перед Євро-2024

Україна кваліфікувалася на Євро-2024 за результатами поєдинків проти Боснії і Герцеговини (1:2) та Ісландії (2:1) в межах плей-оф відбору. На чемпіонті Європи "синьо-жовті" змагатимуться в групі E.

Після кваліфікації на Євро-2024 збірна України потрапила в групу E, де суперниками стали Словаччина, Бельгія та Румунія. Колишній тренер національної команди Румунії Ангел Йорданеску висловився щодо майбутнього протистояння країн на чемпіонаті Європи.

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Розмова з Луческу про Україну

Йорданеску заявив, що мав розмову з Мірчею Луческу про збірну Україну і той підтвердив, що "синьо-жовті" мають сильних гравців.

Я говорив з Мірчею Луческу про збірну України. Окрім того, що я знав, він зміцнив мою думку, що в них є сильні гравці з топ-команд. А він є людиною, яка найкраще знає український футбол. Я б не хотів грати проти України,

– розповів екснаставник збірної Румунії.

Він також додав, що його команда готова на найвищому рівні.

. Мірча Луческу з 2004 по 2016 рік очолював донецький Шахтар, а з 2020 до 2023 року був головним тренером київського Динамо.

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