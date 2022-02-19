Її поведінка була такою ж поганою, як і її виступ, – американський фігурист про росіянку Трусову

Російська фігуристка Олександра Трусова влаштувала істерику після "срібла" на Олімпіаді-2022. Спортсменка вважає, що переможницею має бути вона, а не її землячка – Анна Щербакова.

Ріппон: Це ганьба

Після оголошення результатів Трусова не контролювала свої емоції. Вона відмовлялася йти на церемонію нагородження, а також заявила, що ненавидить свій вид спорту.

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Американський фігурист Адам Ріппон прокоментував емоції росіянки на Олімпіаді у Пекін.

Це ганьба. Величезна кількість народу дивилася, як дівчинка ридає, не хоче йти на подіум, бо думає, що мала стати першою. Її поведінка була такою ж поганою, як і її виступ,

– сказав Адам Ріппон.

Відео висловлювання фігуриста

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