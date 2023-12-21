Клуб УПЛ залишиться без тренера: легендарного захисника кличе Маркевич

Незабаром в одному із клубів УПЛ відбудуться тренерські зміни. Мова йде про Олександрію та асистента головного тренера Володимира Єзерського.

47-річний спеціаліст перебуває на фінальній стадії розірвання контракту із Олександрією. Тому Руслану Ротаню доведеться шукати собі нового помічника.

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Ротань залишиться без помічника

Довго без команди Володимир Єзерський не пробуде. Фахівець може повернутись до рідного Львова, куди його запрошує легендарний тренер Карпат Мирон Маркевич. Наставник запропонував Єзерському увійти у його тренерський штаб.

Вже начебто навіть узгоджені усі деталі майбутньої співпраці.

Відзначимо, що Маркевич вже працював із Єзерським в одній технічній зоні. Обидва спеціалісти працювали пліч-о-пліч у тому історичному Дніпрі, який грав у фіналі Ліги Європи (із 26 травня 2014-го по кінець червня 2016-го).

Схоже, що Єзерський готовий допомогти лідеру групи "А" Першої ліги України підвищитись у класі та вже у новому сезоні виступати в УПЛ.

Натомість Олександрія після першої частини сезону-2023/2024 посідає 11-те місце, набравши 16 балів.

Що відомо про тренерський досвід Володимира Єзерського