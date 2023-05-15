Українські дзюдоїсти ризикують залишитися без турнірів: Європейський союз дзюдо повернув росіян
Джерело:Inside the Games
Повзуче повернення російських спортсменів до міжнародних змагань продовжується. Черговим кроком до легалізації представників країни-агресора стало рішення Європейського союзу дзюдо.
Європейський союз дзюдо (EJU) слідом за Міжнародною федерацією дзюдо скасував заборону на участь у турнірах представникам Росії та Білорусі. Спортсменам з країн-терористок дозволили змагатися під нейтральним прапором.
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Президент EJU Ласло Тот прокоментував рішення організації.
Наша позиція повністю відповідає позиції IJF. Статус-кво турнірів EJU буде відповідно скориговано,
– завив Тот.
Таким чином, Україна взагалі може залишитися без міжнародних турнірів. Нагадаємо, що після допуску росіян та білорусів до чемпіонату світу 2023 з дзюдо збірна України прийняла рішення бойкотувати Мундіаль.
Українські дзюдоїсти брали участь в етапах Кубка Європи, які проводить EJU. Також "синьо-жовті" заявилися на Гран-прі в Австрії, яке відбудеться 25-27 травня. Реакція федерації дзюдо України на рішення EJU наразі невідома.