Курйоз завдяки відданості: на ЄІ-2023 штовхачка ядра вимушено пробігла стометрівку з бар'єрами

На континентальних змаганнях у Польщі стався курйозний інцидент. Спортсменка на усі сто продемонструвала свій патріотизм.

Бельгійська штовхачка ядра Джолієн Бумкво пробігла стометрівку з бар'єрами. Спортсменка вимушено пішла на такий крок, пише 24 Канал.

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Рятувала як могла

На Європейських іграх-2023, які відбуваються у Польщі, стався дуже незвичний інцидент. Дві бар'єристки збірної Бельгії, які повинні були брати участь у змаганнях, неочікувано травмувалися. Такий розвиток подій далеко не освітлював нічого хорошого для "червоних дияволів", оскільки через те, що у дистанції нікому взяти участі, їх могли сміло дискваліфікувати. Та от порятунок прийшов звідти, звідки ніхто не очікував.

Джолієн Бумкво, яка регулярно виступає в силових видах легкої атлетики (штовханні ядра, метанні молота і диска) зголосилася стати рятівницею своєї збірної та подолати задану дистанцію. Бумкво не збила жодного бар'єра та фінішувала з часом 32,81 секунди, що стало гіршим результатом на 19 секунд, аніж у спортсменки, яка посіла сьому сходинку за підсумками забігу. Та от варто відзначити, що Джолієн ніхто не засуджував за такий результат, а навпаки їй аплодували глядачі та вітали суперниці після того, як представниця Бельгії зі своїм завданням впоралась.

Звитяга Бумкво все ж не допомогла "червоним дияволам", оскільки збірна Бельгії посіла 14-те місце в командному заліку і була переведена до другого дивізіону.

Відео забігу штовхачки ядра: