Відсторонення Росії та головні надії України: що варто знати про Європейські ігри-2023

У середу, 21 червня, у польському Кракові стартують Європейські ігри-2023. Україна буде представлена на змаганнях 263 спортсменами у 27 видах спорту, тому нам буде за кого повболівати.

Ці цікаві змагання проводяться лише втретє у своїй історії. Раніше Європейські ігри приймали Баку та Мінськ. Цьогоріч на змагання у Краків приїхали аж 7 тисяч спортсменів із 48 країн світу. Сайт 24 Каналу детальніше розібрався, які види спорту будуть представлені, хто захищатиме честь Україну та куди поділись росіяни?

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Програма змагань

Європейські ігри схожі за форматом із Олімпіадою, адже теж проводяться раз у чотири роки. А от головна їх відмінність – це перелік змагань. Кожного разу у програму змагань входять інші види спорту, як з олімпійські, так і не олімпійські види.

У красивому польському місті Краків спортсмени розіграють між собою 253 комплекти нагород у наступних видах спорту (28): настільному тенісі, фехтуванні, легкій атлетиці, артистичному плаванні, бадмінтоні, баскетболі 3х3, дзюдо, боксі, брейкінгу, каное-слаломі, веслуванні на байдарках і каное, велоспорті (маунтенбайк та BMX), стрибках у воду, карате, кікбоксингу, паделі, пляжному гандболі, пляжному футболі, сучасному п'ятиборстві, тайському боксі, тхеквондо, текболі, триатлоні, регбі-7, стрільбі з лука, стрільбі (кульова та стендова), стрибках із трампліна, скелелазінні.

Українські надії на Європейських ігра-2023

На Європейських іграх-2023 збільшили програму із 15 видів спорту аж до 28. А це майже вдвічі. Особливо важливими є ці змагання, які триватимуть до 2 липня, для спортсменів із олімпійських видів спорту. Адже цей турнір є кваліфікаційним до Олімпіади-2024 у Париж. Повний розклад змагань ЄІ-2023 дивіться за посиланням.

Стільки різноманітних видів спорту, так у яких із них в Україні найбільше шансів на медалі?

Наша країна не буде представлена лише у трьох видах програми – регбі-7, паделі та пляжному гандболі. Найбільші надії покладають на легку атлетику, бокс, карате, кульову стрільбу, артистичне плавання та стрибки у воду.

Вже у перший день змагань нам буде за кого повболівати. На головний стадіон вийде наша легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка позмагається у потрійному стрибку.



Марина Бех-Романчук / Фото Getty Images

Також у легкій атлетиці слід подивитись біг на 400 метрів з бар'єрами, де нашу країну представить Вікторія Ткачук. Михайло Кохан у цей день позмагається у метанні молота.

Щодо інших видів спорту, то відбудеться кваліфікації із артистичного плавання, де в України величезні шанси на медалі.

О 10:40 на воду вийде й наша срібна олімпійська призерка у Токіо-2020 Людмила Лузан, яка у парі з Валерією Теретою виступить у каное-двійці на 500 метрів.

Загалом великі надії українців покладаються не лише на виступи вище сказаних, а й на результати Ярослави Магучіх (стрибки у висоту), Анжеліки Терлюги (карате), Олексія Середи (стрибки у воду), Артура Фельфнера (метання списа), Олени Костевич та Павла Коростильова (кульова стрільба) та наших боксерів Брія Захарєєва та Олександра Хижняка.

Відзначимо, що у запасному списку виявилась наша стрибунка у висоту Ірина Геращенко, яка проводить солідний літній сезон.



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Зверніть увагу! Із повним складом української збірної на Європейських іграх-2023 можна ознайомитись за посиланням.

За змаганнями можна стежити на офіційному сайті Суспільне Спорт. Також ЄІ-2023 покажуть регіональні канали Суспільного!

Поляки не хотіли бачити представників ворожих країн

Українці та увесь цивілізований світ спокійно може стежити за Європейськими іграми у Кракові. Польські організатори не допустили до змагань представників із Росії та Білорусі. Чому хід зі сторони поляків, які знали, що на трибунах збереться чимала кількість українських уболівальників.

Наші польські друзі вкотре довели, що на них можна покластись.

Присутність росіян та білорусів мала б також додатковий тиск на українських спортсменів, а деякі б із них взагалі могли відмовитись від участі у Європейських іграх.

Організатори ЄІ-2023 не стали йти на поводу Міжнародного олімпійського комітету, який рекомендував повернути до змагань росіян та білорусів. Хоча вже доволі багато федерацій дослухались до порад МОК, а даремно...

Через це у непросту ситуацію потрапили фехтувальники. Міжнародна федерація фехтування (FIE) позбавила спортсменів шансу здобути рейтингові очки в індивідуальних змаганнях, тому фехтувальники розіграють нагороди лише у командних змаганнях.

Ну що ж, чекаємо нагород від українських спортсменів та новиї рекордів Європейських ігор.