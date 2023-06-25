На рахунку українських атлетів вже 18 нагород різного ґатунку завойованих на Європейських іграх-2023. У 5-й змагальний день вболівальників очікує насичена програма, у якій буде розіграно 33 медалі, пише 24 Канал.

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Медальні надії України

25 червня українські спортсмени змагатимуться в 12 видах спорту. Вперше представники України візьмуть учать у змаганнях з фехтування, сучасного п'ятиборства, а також тайського боксу.

Наші атлети боротимуться за медалі у стрільбі з лука, скелелазінні, стрибках у воду, фехтуванні, велоспорті, стрільбі, артистичному плаванні, тхеквондо. Особливі сподівання пов'язані з виступами стрілкині Олени Костевич, стрибунами у воду Кірілом Болюхом та Олексієм Середою, фехтувальниками Юрієм Цапом та Андрієм Ягодкою, лучниками Анастасією Павловою та Іваном Кожокарем. Будемо вболівати за чемпіона світу-2021 з боксу Юрія Захарєєва, який виступить у 1/16 фіналу змагань.

Розклад виступів українців на Європейських іграх (25 червня)

10:00. Стендова стрільба: Микола Мільчев (круглий стенд, другий раунд кваліфікації)

10:00. Стендова стрільба: Ірина Маловічко, Вікторія Науменко (круглий стенд, другий раунд кваліфікації)

10:00-12:20. Фехтування: Аліна Полозюк, Дарія Миронюк, Крістіна Петрова, Ольга Сопіт (одиночний турнір, рапіра, перші раунди)

10:15. Кульова стрільба: Анастасія Німець, Олена Костевич (пістолет, 25 метрів, кваліфікація)

10:15. Кульова стрільба: Сергій Куліш, Олег Царьков (гвинтівка, 50 метрів, кваліфікація)

10:24 – 13:12. Тхековондо: Костянтин Костеневич (80 кг, 1/8 фіналу)

10:50. Стрільба з лука: Анастасія Павлова, Іван Кожокарь (мікст, олімпійський лук, чвертьфінал)

11:00. Артистичне плавання: збірна України (команда, довільна програма, фінал)

11:00. Стрибки у воду: Анна Письменська (3-метровий трамплін, кваліфікація)

11:00. Сучасне п'ятиборство: Юрій Ковальчук, Максим Агарушев, Олександр Товкай, Павло Тимощенко (фехтування, кваліфікація)

11:00. Сучасне п'ятиборство: Ірина Хохлова, Ольга Клуннікова, Валерія Пермикіна, Анастасія Чижова (фехтування, кваліфікація)

11:50. Настільний теніс: Соломія Братейко (одиночний турнір, 1/8 фіналу)

12:30. Велоспорт: Яна Беломоіна, Ірина Попова, Ірина Слободян (маунтенбайк)

13:00. Кульова стрільба: гвинтівка, 50 метрів, фінал

14:00. Бокс: Тетяна Коб (1/16 фіналу)

14:00-15:20. Фехтування: Василь Гумен, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка (одиночний турнір, шабля, перші раунди)

15:15. Велоспорт: Дмитро Тітаренко, Олександр Коняєв, Сергій Рисенко (маунтенбайк)

15:25. Тайський бокс: Владислав Микитась (60 кг, чвертьфінал)

15:25. Тайський бокс: Ігор Любченко (67 кг, чвертьфінал)

15:25. Тайський бокс: Анастасія Михайленко (51 кг, чвертьфінал)

15:25. Тайський бокс: Олександр Єфіменко (71 кг, чвертьфінал)

15:25. Тайський бокс: Єгор Шкуріхін (81 кг, чвертьфінал)

15:25. Тайський бокс: Олег Приймачов (91 кг, чвертьфінал)

16:00. Стрибки у воду: Кіріл Болюх/Олексій Середа (10-метрова вишка, синхронні стрибки, фінал)

16:35. Стрільба з лука: мікст, олімпійський лук, фінал

16:45. Стендова стрільба: жінки, круглий стенд, фінал

18:45. Стендова стрільба: чоловіки, круглий стенд, фінал

20:00. Бокс: Юрій Захареєв (1/16 фіналу)

20:00. Стрибки у воду: 3-метровий трамплін, фінал

20:10. Фехтування: жінки, одиночний турнір, рапіра, фінал

20:50. Фехтування: чоловіки, одиночний турнір, шабля, фінал

21:00. Скелелазіння: Євгенія Казбекова (боулдеринг, фінал)

21:36. Тхеквондо: 80 кг, фінал

Україна на Євроіграх-2023. У медальному заліку Україна посідає третю сходинку за Іспанією та Італією. На рахунку наших атлетів вже 18 нагород: 9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові.