Не від мене все залежить, – Миколенко розповів, чи зможе взяти участь у матчі проти Бельгії

Збірна України з футболу 21 червня на чемпіонаті Європи зустрічалася зі Словаччиною. Команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.

Цей матч став уже другим для "синьо-жовтих" на Євро-2024. Проте досі на полях Німеччини не зіграв Віталій Миколенко.

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Миколенко налаштований позитивно

Після перемоги над словаками захисник збірної України, який травмувався у товариському поєдинку проти Молдови, розповів, чи зможе допомогти команді в останній грі групового етапу континентальної першості проти Бельгії.

Миколенко зізнався, що почувається вже набагато краще та був готовий зіграти навіть проти Словаччини. Він не вийшов на поле через рішення Сергія Реброва, але вже готувався до гри у загальній групі.

Вже сьогодні, можна сказати, готувався в обоймі – це найголовніше для мене. У нас є чотири дні на підготовку до наступного матчу. Думаю, що все буде добре і я буду готовий. Чи побачите ви мене у матчі проти Бельгії? Ви могли б побачити мене і проти Словаччини, але мене не випустили. Тому як тренерський штаб вирішить, так і буде. Подивимось. Не від мене все залежить,

– розповів Миколенко.

Нагадаємо, що перші два матчі у складі збірної України на позиції лівого захисника провів Олександр Зінченко. Попри те, що Словаччина забила гол з-під нього, він був визнаний найкращим гравцем поєдинку за версією статистичного порталу WhoScored.

. Всього за збірну України Віталій Миколенко провів 41 матч, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Він дебютував за "синьо-жовтих" у 2018 році.

Нагадаємо, що матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня у Штутгарті. Гра розпочнеться о 19:00.