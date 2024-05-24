Найкращий бомбардир збірної Франції закінчить міжнародну кар'єру після Євро-2024

Уже 14 червня розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. Він відбудеться у Німеччині та триватиме рівно місяць.

Цей турнір стане останнім у складі збірної Франції для Олів'є Жиру. 37-річний форвард анонсував цю подію особисто.

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Легенда збірної

Досвідчений нападник Мілана, який влітку залишить Європу та стане гравцем Лос-Анджелеса, вирішив, що вже віддав усе, що міг "Ле Бле". Тому настав час молодшого покоління писати історію збірної.

Звичайно, я буду дуже сумувати за виступами за збірну, але мій час добігає кінця. Потрібно поступитися місцем молодим гравцям,

– сказав Жиру.

Зазначимо, що на груповому етапі французи зіграють у квартеті D. Їх суперниками будуть Австрія, Нідерланди та Польща.

Кар'єра у збірній Франції Олів'є Жиру

Дебютував у 2011 році в поєдинку проти США

Перший м'яч забив Німеччині 29 лютого 2012 року

Всього провів за національну команду 131 матч, в яких відзначився 57 голами та віддав 16 асистів

Найкращий бомбардир в історії своєї збірної

З командою став чемпіоном світу у 2018 році, а також двічі здобував "срібло" на Євро-2016 та ЧС-2022.

. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії. Франція на минулому турнірі поступилася в 1/8 фіналу Швейцарії. Олів'є Жиру тоді в післяматчевій серії пенальті реалізував свій удар.