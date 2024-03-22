До Євро-2024 один крок: з ким зіграє Україна у фіналі відбору, коли матч та де дивитись

Команда Сергія Реброва створила божевільний камбек у зустрічі з боснійцями. Тепер лише одна перемога відділяє Україну від путівки на чемпіонат Європи-2024.

Збірна України відіграла півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва була близька до вильоту через автогол Матвієнка всередині другого тайму, пише 24 канал.

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Скандинавський опонент

Проте голи Яремчука та Довбика під завісу гри вивели нашу команду у фінал стикових зустрічей. Там "синьо-жовті" зійдуться із Ісландією в боротьбі за путівку на Євро-2024.

Скандинавська збірна була аутсайдером у матчі проти Ізраїля, який не міг проводити матч вдома, тому обрав для цього Будапешт. "Зірки Давида" першими забили завдяки точному удару Захаві з пенальті.

Проте після цього на перший план вийшов лідер Дженоа Гудмундссон. Партнер Маліновського зрівняв рахунок крутим пострілом зі штрафного, а Траустасон точним ударом злету дозволив Ісландії піти на перерву лідером матчу.

Ізраїль міг повернутися у гру в другому таймі. Проте спочатку Ревіво заробив вилучення, а трохи згодом Захаві схибив з пенальті. Це дозволило Гудмундссону добити номінальних господарів під завісу матчу, забивши ще двічі.

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Коли та де відбудеться матч за вихід на Євро-2024

Таким чином хет-трик Альберта вивів Ісландію на Україну у фіналі плей-оф. Гра за путівку на Євро-2024 відбудеться у вівторок, 26 березня, у Вроцлаві. Саме там Україна прийматиме суперника через неможливість зробити це вдома через війну.

Матч буде показаний у прямій трансляції на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 21:45 за київським часом. Переможець пари Україна – Ісландія потрапить на Євро у групу Е, де протистоятиме Бельгії, Румунії та Словаччині.

Відеоогляд матчу Ізраїль – Ісландія