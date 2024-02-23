Збірна України не змогла вийти напряму на Євро-2024. Команда Сергія Реброва пропустила вперед у групі Англію та Італію, але отримає ще другий шанс. У березні цього року "синьо-жовті" гратимуть у плей-оф відбору на Євро.

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Срна вірить в Україну

Нашій команді необхідно буде переграти двох опонентів, щоб гарантувати собі прохід. Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна висловив свою думку щодо перспектив нашої команди.

Україна – серйозна збірна, там багато чудових футболістів, які грають у великих і сильних європейських клубах. Вони чудово підходять молоді з Шахтаря та інших клубів України. Українці є фаворитами цих матчів, вони кращі за інших. І я б сказав, що за всіма позиціями вони заслуговують виходу на Євро. Євро приніс би Україні стільки позитивних емоцій, що важко навіть уявити,

– заявив Срна.

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Нагадаємо, що 21 березня Україна протистоятиме на виїзді збірній Боснії і Герцеговини. В разі перемоги наша команда зіграє 26 березня за право вийти на Євро-2024 проти Ізраїлю або Ісландії.

На самому Євро Україна потрапить до групи з Бельгією, Словаччиною та РУмунією. Сам турнір пройде з 11 червня по 11 липня цього року в Німеччин.