Вогняний запал фанатів: покарання збірних від УЄФА після Євро-2024

Цього літа на полях Німеччини відбувся Євро-2024. Вболівальники як завжди стали прикрасою та невід'ємною частиною турніру.

На Євро-2024 брали участь 24 національні команди. На турнірі були присутні фанати усіх збірних-учасниць. На стадіонах майорили кольори різних країн, але вболівальники на емоціях дозволяли собі зайвого.

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Покарання від УЄФА

За підсумками Євро-2024 дисциплінарний комітет УЄФА покарав сім національних федерації країн-учасниць турніру.

В основному покарання були за расисзм та дискримінаційну поведінку вболівальників. Оштрафували Хорватію, Сербію, Албанію, Румунію, Словенію, Австрію та Угорщину.

Хорвати повинні заплатити в касу УЄФА найбільше всього. Розмір штрафу для хорватської федерації 50 тисяч євро.

На Євро-2024 покарання отримали також Джуд Беллінгем та Меріх Демірал. Гравець "трьох левів" після забитого голу в ворота Словакії показав непристойний жест фанатам, а захисник Туреччини відмітився ультранаціональним жестом "Сірі вовки".

Зазначимо, що УЄФА почало розслідування над тріумфаторами Євро-2024 збірною Іспанії, яка у фіналі обіграла англійців з рахунком 2:1. Гравці "Фурія Роха" Альваро Мората, Родрі та Ламін Ямаль перед початком матчу кричали, що "Гібралтар – це Іспанія!".

Збірна України на чемпіонаті Європи посіла 4 місце у своїй группі, набравши 4 залікових бали, і вилетіла з турніру.