На Евро-2024 принимали участие 24 национальные команды. На турнире присутствовали фанаты всех сборных-участниц. На стадионах развевались цвета разных стран, но болельщики на эмоциях позволяли себе лишнего.

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Наказание от УЕФА

По итогам Евро-2024 дисциплинарный комитет УЕФА наказал семь национальных федерации стран-участниц турнира.

В основном наказания были за расизм и дискриминационное поведение болельщиков. Оштрафовали Хорватию, Сербию, Албанию, Румынию, Словению, Австрию и Венгрию.

Хорваты должны заплатить в кассу УЕФА больше всего. Размер штрафа для хорватской федерации 50 тысяч евро.

К слову. На Евро-2024 наказание получили также Джуд Беллингем и Мерих Демирал. Игрок "трех львов" после забитого гола в ворота Словакии показал неприличный жест фанатам, а защитник Турции отметился ультранациональным жестом "Серые волки".

Отметим, что УЕФА начало расследование над триумфаторами Евро-2024 сборной Испании, которая в финале обыграла англичан со счетом 2:1. Игроки "Фурия Роха" Альваро Мората, Родри и Ламин Ямаль перед началом матча кричали, что "Гибралтар – это Испания!".

Сборная Украины на чемпионате Европы заняла 4 место в своей группе, набрав 4 зачетных балла, и вылетела из турнира.