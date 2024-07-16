У складі шість чемпіонів: УЄФА представив символічну збірну Євро-2024

У Німеччині завершився чемпіонат Європи 2024 з футболу. Тим часом УЄФА визначив найкращих гравців турніру та склав символічну збірну.

У фінальному матчі збірна Іспанії перемогла Англію (2:1) та вчетверте у своїй історії стала чемпіоном Європи. Цілком логічно, що одразу шість представників "Фурії рохи" опинилися у символічній збірній.

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Хто потрапив до символічної збірної ЧЄ-2024

Збірна Франції делегувала до списку найкращих два представники. А от фіналіст Євро-2024 Англія представлена лише одним футболістом. Також по одному мають Німеччина та Швейцарія, які зупинилися у турнірній сітці на стадії чвертьфіналу.

Символічна збірна Євро-2024

Воротар: Майк Меньян (Франція)

Майк Меньян (Франція) Захисники: Марк Кукурелья (Іспанія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Кайл Вокер (Англія)

Марк Кукурелья (Іспанія), Вільям Саліба (Франція), Мануель Аканджі (Швейцарія), Кайл Вокер (Англія) Півзахисники: Фабіан Руїс, Родрі, Дані Ольмо (усі - Іспанія)

Фабіан Руїс, Родрі, Дані Ольмо (усі - Іспанія) Форварди: Ніко Вільямс, Ламін Ямаль (обидва — Іспанія), Джамал Мусіала (Німеччина)

Найкращі 11 гравців Євро-2024 / фото УЄФА

Нагадаємо, що одразу після фіналу індивідуальні нагороди отримали три футболісти збірної Іспанії. Півзахисника Родрі визнали найкращим гравцем Євро-2024. Ламін Ямаль отримав відзнаку найкращого молодого гравця турніру. А Ніко Вільямс став найкращим футболістом фіналу Євро-2024.