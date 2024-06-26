"Ми знаємо, що робити": тренер збірної Бельгії зізнався, чи буде грати на нічию у грі з Україною

У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе третій матч на чемпіонаті Європи з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Бельгії.

До очного протистояння команди підходять у дуже цікавому становищі – усі збірні у квартеті E мають по 3 залікові пункти після двох турів. Тож нічия в останньому турі гарантує вихід у плей-оф кожному колективу, окрім "синьо-жовтих", які мають найгірший баланс забитих та пропущених голів.

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Готовий утримувати нічию тільки в останні хвилини

Напередодні зустрічі головний тренер бельгійців Доменіко Тедеско поділився очікуваннями від матчу. Він розповів, чи збирається зі старту грати на нічию.

"Нічия нас влаштовує? Це не складно та не важко психологічно. Я не можу сказати вам рецепт нічиєї, тому що ми граємо тільки на перемогу. Ми не будемо турбуватися про розклади, ми хочемо перемогти.

Якщо справа дійде до останніх десяти хвилин або близько того, ми знаємо, що робити, щоб утримати результат, але від самого початку немає жодного хвилювання. Ми налаштовані на перемогу", – сказав Тедеско.

. Збірна Бельгії вийде у плей-оф Євро-2024, зайнявши одне з двох перших місць, якщо не поступиться Україні. Якщо ж підопічні Тедеско зазнають поразки, а Румунія набере бодай 1 очко в матчі зі Словаччиною, то Бельгія залишить турнір.

Нагадаємо, що обидва поєдинки групи E розпочнуться о 19:00 за Києвом. На сайті 24 Каналу будуть доступні текстові трансляції кожного з них.