Суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024 після завершення групового етапу

У середу, 26 червня, визначилися всі учасники раунду плей-оф на чемпіонаті Європи з футболу. Надалі 16 збірних продовжать змагатися за трофей, а 8 команд припинили боротьбу.

Після завершення першого етапу турніру штучний інтелект назвав головних претендентів на виграш Євро-2024. Наразі найбільше шансів на перемогу він віддає фіналісту минулої континентальної першості – Англії.

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Шанси збірних на чемпіонство

Через доволі сприятливу турнірну сітку тріумф команди Саутгейта оцінюється зі ймовірністю 20,37%. У трійку фаворитів також увійшли збірні Іспанії та Німеччини, які можуть зустрітися між собою вже у чвертьфіналі, їх шанси на чемпіонство – 16,45% та 14,45% відповідно.

Понад 10 відсотків на ймовірність здобуття золотих медалей також мають фіналісти Євро-2016 – Франція та Португалія, які є потенційними суперниками в 1/4 фіналу. Шанси на чемпіонство Мбаппе та компанії оцінюються у 13,18%, а португальців – 12,72%.

Зазначимо, що штучний інтелект вирахував досить маленький відсоток ймовірності захисту титулу чинного чемпіона Європи. Шанси Італії на перемогу в турнірі – 4,16%.

Найменше ж суперкомп'ютер вірить у тріумф збірної Грузії, яка закохала в себе нейтральних уболівальників і сенсаційно вийшла у плей-оф після яскравої перемоги над Португалією (2:0). Шанс Сакартвело перемогти на Євро-2024 оцінюється в 0,10%.



ШІ оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2024 / Скриншот з Opta Analyst

. Плей-оф чемпіонату Європи розпочнеться 29 червня. Першими в 1/8 фіналу зіграють Швейцарія та Італія, стартовий свисток пролунає о 19:00.

Нагадаємо, що збірна України зіграла внічию в останньому турі Євро-2024 з Бельгією (0:0) та залишила турнір. "Синьо-жовті" набрали 4 очки, як і переможець групи, проте все вирішив негативний баланс забитих і пропущених голів.