Англія чи Іспанія: суперкомп'ютер назвав переможця Євро-2024

У середу, 10 липня, визначилися фіналісти чемпіонату Європи з футболу. Змагатися за трофей будуть збірні Англії та Іспанії.

Після завершення стадії півфіналу штучний інтелект оцінив шанси претендентів на перемогу в турнірі. Обидва вони були серед головних фаворитів протягом усього Євро-2024.

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Хто є фаворитом Євро-2024

Зі старту змагання до закінчення раунду чвертьфіналу суперкомп'ютер вираховував збірній Англії найвищий відсоток на тріумф. Проте команда Саутгейта виступала непереконливо та перед півфіналом опустилася на третю сходинку, а головним фаворитом стала "Фурія Роха".

У підсумку, обидві ці команди вийшли у фінал. Тож було цікаво, кому штучний інтелект спрогнозує перемогу.

Суперкомп'ютер вирахував перевагу збірній Іспанії. Він оцінив шанси іспанців у 60.38% проти 39.62% для "трьох левів".



ШІ оцінив шанси фіналістів на перемогу на Євро-2024 / Скриншот з Opta Analyst

. На попередньому чемпіонаті Європи збірна Англії стала віцечемпіоном турніру, Іспанія ж поступилася у півфіналі Італії, яка врешті-решт здобула "золото".

Нагадаємо, що фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00.