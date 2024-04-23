Українські арбітри працюватимуть на Євро-2024: хто потрапив в число обраних

УЄФА опублікувала перелік арбітрів, які обслуговуватимуть матчі чемпіонату Європи 2024. До списку потрапили два українські арбітри.

Все менше часу залишається до початку Євро-2024, який відбудеться на стадіонах Німеччини. Учасником континентальної першості буде національна збірна України.

Читайте також Уболівальники не зможуть відірватись від екранів: де дивитись Євро-2024 в Україні

Два українських арбітри працюватимуть на ЧЄ-2024

Тим часом стали відомі прізвища арбітрів, які працюватимуть на чемпіонаті Європи. Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті УЄФА.

Загалом матчі турніру обслуговуватимуть 19 головних суддів разом зі своїми асистентами. Приємно, що до списку потрапили двоє українців: Микола Балакін та Олександр Беркут.

Вони розпочнуть Євро-2024 як резервні арбітри. На матчах українці претендуватимуть на роль четвертого судді або резервного помічника рефері.

Список головних арбітрів на матчі Євро-2024

Англія: Майкл Олівер, Ентоні Тейлор

Німеччина: Даніель Зіберт, Фелікс Цваєр

Італія: Марко Гуїда, Даніеле Орсато

Франція: Франсуа Летесьє, Клеман Тюрпен

Португалія: Артур Діаш

Румунія: Іштван Ковач

Словаччина: Іван Кружляк

Словенія: Славко Вінчич

Нідерланди: Данні Маккелі

Польща: Шимон Марчиняк

Туреччина: Халіл Мелер

Швеція: Гленн Нюберг

Іспанія: Хесус Хіль Мансано

Швейцарія: Сандро Шерер

Аргентина: Факундо Тельйо

Чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня і триватиме до 14 липня. Усі поєдинки будуть проходити на стадіонах Німеччини. Збірна України потрапила до групи Е, де зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Цікаво, що на ЧЄ-2024 працюватиме бригада арбітрів з Аргентини. Їхня поява на європейській першості пов'язана з раніше підписаною угодою про співпрацю між УЄФА та Південноамериканською футбольною конфедерацією КОНМЕБОЛ.