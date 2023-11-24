Більше половини поразок та жах у захисті: збірна Німеччини провалює підготовку до Євро-2024

Бундестім вже встиг змінити тренера після провального ЧС-2022 та невдалої гри у спарингах. Втім результати поки не вселяють оптимізм місцевим фанатам.

На Євро-2024 вже визначились 21 збірна-учасниця із можливих 24-х. Першою ж командою, яка гарантувала собі участь у змаганні, була збірна Німеччини, пише 24 канал.

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Флік продовжив розчаровувати

Бундестім не проходив кваліфікацію, адже Німеччина стала господаркою турніру. Тому після провального ЧС-2022 (команда не вийшла з групи) німці проводили лише товариські матчі.

Схоже, що відсутність турнірної мотивації, а також проблеми зі зміною поколінь шкодять одному з грандів світового футболу. Місцева федерація зберігла довіру до Ханса-Дітера Фліка після провального Мундіалю.

Втім, ненадовго. Вже у вересні цього року тренер був звільнений після невдалих результатів. Під його керівництвом програла 4 матчі з шести. Перемога була здобута лише над перуанцями, а з Україною Німеччина дивом вирвала нічию (3:3).

25 березня. Німеччина – Перу 2:0

Німеччина – Перу 28 березня. Німеччина – Бельгія 2:3

Німеччина – Бельгія 12 червня. Німеччина – Україна 3:3

Німеччина – Україна 16 червня. Польща – Німеччина 1:0

Польща – Німеччина 20 червня. Німеччина – Колумбія 0:2

Німеччина – Колумбія 9 вересня. Німеччина – Японія 1:4

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Нагельсманн поки не панацея

У вересні Бундестім на один матч очолив Руді Феллер, який працює спортдиректором національної команди. Вийшло доволі вдало, німці переграли віцечемпіонів світу французів (2:1).

12 вересня. Німеччина – Франція 2:1

Втім Феллер повернувся до своєї посади, а готувати команду до Євро-2024 довірили екскоучу Лейпцига та Баварії Юліану Нагельсманну. Попри переможний старт, справи 36-річного спеціаліста покий йдуть невдало:

14 жовтня. США – Німеччина 1:3

США – Німеччина 18 жовтня. Мексика – Німеччина 2:2

Мексика – Німеччина 18 листопада. НІмеччина – Туреччина 2:3

НІмеччина – Туреччина 21 листопада. Австрія – Німеччина 2:0

Неприємна статистика

Таким чином, під час підготовки до Євро німці програли більше половини своїм матчів – аж шість з 11-ти! Ще тричі команда перемагала та двічі грала внічию. При цьому в нападі команда показує непогані результати – 17 голів в 11-ти матчах.

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Майже половину із цих м'ячів (7) забив новачок дортмундської Боруссії Ніклас Фуллькруг. А ось захист показує себе із жахливого боку – 22 пропущених голи, тобто два в середньому за матч.

Лише раз Бундестім завершив матч без пропущених голів, а такі нетопові збірні як Туреччина, Україна та Японія забивали майбутнім господарям Євро 3+ голи. Відзначимо, що німців досі вважають одним із фаворитів турніру – 7,00 на їх перемогу. Більше шансів лише у Франції та Англії.