Призові Євро-2024: скільки може заробити Україна в разі виходу на ЧЄ

Команда Сергія Реброва вже дізналась потенційних опонентів на турнірі в Німеччині, хоча свою участь ще не забезпечила. Прохід плей-оф гарантуватиме нашій команді заробіток майже у 10 мільйонів євро.

Сьогодні, 2 грудня, в Гамбурзі відбулось жеребкування Євро-2024. Збірні розбились на шість квартетів, своїх потенційних опонентів дізналась і Україна.

До теми Євро-2024: результат жеребкування фінального раунду чемпіонату Європи

Якщо команда Сергія Реброва подолає плей-оф, то її суперниками на груповій стадії стануть Бельгія, Словаччина та Румунія. Тим часом, УЄФА оголосив призові для учасників турніру.

Загальний призовий фонд чемпіонату Європи становитиме 331 мільйон євро. Ця сума не змінилась у порівнянні із Євро-2020. Кожен учасник змагання гарантовано отримає по 9,25 мільона, а також за успіхи на ЧЄ передбачені наступні бонуси:

кожна перемога на груповій стадії – 1 мільйон євро

кожна нічия на груповій стадії – 500 тисяч євро

вихід в 1/8 фіналу – 1,5 мільйона євро

вихід в 1/4 фіналу – 2,5 мільйона євро

вихід в 1/2 фіналу – 4 мільйона євро

друге місце – 5 мільйонів євро

переможець – 8 мільйонів євро

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Таким чином, якщо команда виграє всі матчі групи та стане чемпіоном Європи, то вона зможе заробити 28,25 мільйона євро. Саме таку суму два роки тому заробила чемпіонка Європи Італя.

До прикладу, тоді за вихід у чвертьфінал Євро-2020 Україна заробила 14,25 мільйона. Нагадаємо, що для потрапляння на ЧЄ-2024 "синьо-жовтим" необхідно пройти у плей-оф Боснію і Герцеговину та переможця пари Ізраїль – Ісландія.