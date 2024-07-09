"Недостойний статусу капітана": легенда збірної Франції знищив Мбаппе за гру на Євро-2024

Французький нападник Кіліан Мбаппе їхав на чемпіонат Європи в статусі суперзірки. Проте наразі форвард "Ле Бльо" претендує на визнання його одним з головних розчарувань турніру.

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи в Німеччині визначиться перший фіналіст. У Мюнхені зустрінуться збірні Іспанії та Франції.

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Петі: Мбаппе не ефективний при завершенні атак

Напередодні поєдинку легендарний півзахисник збірної Франції Еммануель Петі поділився своїм враженням від гри Кіліана Мбаппе. На його думку, форвард не повинен носити капітанську пов'язку.

Зараз він недостойний статусу капітана, він бере на себе занадто мало відповідальності на полі,

– заявив Петі.

Колишній півзахисник відмітив незадовільний фізичний стан Мбаппе.

"Він був не в найкращій фізичній формі з початку чемпіонату Європи, і зламаний ніс теж заважає йому. Він зовсім не ефективний при завершенні атак. І суперники знають, як його зупинити", – заявив Петі.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе на Євро-2024 зіграв чотири матчі, у яких забив один гол з пенальті та віддав один асист.

Еммануель Петі у складі збірної Франції ставав чемпіоном світу 1998 року та чемпіоном Європи 2000-го. Під час клубної кар'єри хавбек захищав кольори Монако, Арсеналу, Барселони та Челсі.

Зазначимо, що півфінальний матч Євро-2024 Іспанія – Франція розпочнеться о 22:00 за київським часом. 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.