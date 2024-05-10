Зашквар від УЄФА: одним з виконавців саундтреку Євро-2024 є співак, який підтримує росіян

Вже 14 червня розпочнеться чемпіонат Європи-2024 з футболу. УЄФА презентував офіційну пісню турніру.

Італійське електронне тріо MEDUZA, гурт OneRepublic та німецький виконавець Leony представили офіційну пісню Євро-2024 – "Fire". Вона вже доступна на всіх стрімінгових платформах.

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Один з виконавців офіційного саундтреку підтримує росіян

Раян Теддер, соліст гурту OneRepublic, влітку 2023 року на своїй сторінці Х назвав росіян "прекрасними людьми" і пообіцяв повернутися до Росії, коли "хаос закінчиться". Під "хаосом" співак мав на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За цей допис Теддер отримав шквал критики і згодом видалив його.

Вболівальники зможуть почути офіційну пісню в кінці церемонії закриття Євро-2024, яка пройде перед початком фіналу турніру. Відбудеться це 14 липня.

Одночасно з прем'єрою пісні УЄФА запустив в соціальних мережах кампанію під назвою #LightYourFire – ініціативу, яка заохочує вболівальників ділитися своїми пристрастями і святкувати об'єднання музики і футболу, з можливістю виграти квитки на фінал турніру, який відбудеться 14 липня.