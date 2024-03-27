Один із найважливіших у моїй кар'єрі, – Мудрик оцінив свій гол та вихід України на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, визначилися останні учасники чемпіонату Європи-2024 з футболу. Одну з трьох путівок через раунд плей-оф виборювали між собою збірні України й Ісландії.

Підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Вирішальний гол наприкінці зустрічі забив вінгер Челсі Михайло Мудрик.

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Надважливий успіх для країни

Автор переможного забитого м'яча після гри був визнаний "Левом матчу". Під час отримання нагороди він поділився своїми емоціями від поєдинку та відзначив важливість цього результату для себе та всієї України.

Емоції неперевершені, дуже радий за всіх наших уболівальників. Дякую за ваш вибір, будемо старатися й надалі радувати вас нашою грою та результатами. Як у роздягальні, так і на полі була дуже гарна атмосфера. Я вважаю, що це великою мірою посприяло нашій перемозі. Мій гол? Станом на зараз – один із найважливіших у моїй кар'єрі,

– сказав Мудрик.

Зазначимо, що завдяки перемозі над Ісландією "синьо-жовті" вчетверте поспіль зіграють на континентальній першості. Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі Е зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.

. Чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині та триватиме з 14 червня по 14 липня. Чинним чемпіоном континенту є Італія.