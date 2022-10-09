Чи варто боятись Італію та Англію: представляємо суперників України у відборі на Євро

Команда Олександра Петракова потрапила у складний квінтет, але кожна збірна має свої слабкі сторони. Розповідаємо, чого очікувати від суперників по кваліфікації.

Збірна України з футболу дізналась суперників у відборі на Євро-2024. Команді Олександра Петракова дісталась "група смерті" з чинними чемпіоном та віцечемпіоном Європи.

До теми На шляху до Німеччини: повний склад груп кваліфікації Євро-2024

Наша команда буде битись з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Перші два місця автоматично вийдуть на Євро. 24 канал пропонує розібратись, чи справді такі страшні наші суперники.

ІТАЛІЯ

Рейтинг ФІФА: 6

Найкраще досягнення на Євро: чемпіонство (1968, 2020)

Останній невихід на Євро: 1992

Євро-2020: переможець

Відбір на ЧС-2022: 2 місце у групі (+4=4-0), виліт у півфіналі плей-офф

Ліга націй 2022-2023: дивізіон А, перемога у групі з Угорщиною, Німеччиною та Англією

Тренер: Роберто Манчіні

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Ніколо Барелла (70 мільйонів євро)

Історія матчей з Україною: 8 матчів, +6=2-0

Італійці є чинними чемпіонами Європи. У фіналі турніру, який відбувся трохи більше року тому, команда Роберто Манчіні переграла в фіналі Англію в серії пенальті.

Безумовно, то була золота епоха італійців, але вже наступний відбір "Скуадрі Адзурі" не вдався. Команда примудрилась віддати перше місце у відборі на ЧС-2022 швейцарцям, а у плей-офф сенсаційно поступилась Північній Македонії.

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Роберто Манчіні був за крок від звільнення через невихід на Мундіаль, однак федерація дала тренеру ще один шанс. Правда, і кадрово італійці суттєво змінились за цей рік:

Джорджо К'єлліні пішов на пенсію, а його партнер по центру оборони Леонардо Бонуччі суттєво здав. Рівноцінної їм заміни банально не має, Ачербі, Бастоні та Романьолі – гравці не того рівня.

Через травми майже весь минулий сезон пропустили основні гравці на Євро – Леонардо Спінаццола та Федеріко К'єза. Це були лідери тої "золотої" Італії, які наразі ще не вийшли на потрібний рівень.

Разом із Челсі здав Жоржиньо. Цемент у центрі поля підвів команду нереалізованими пенальті у відборі на ЧС-2022, а також не вражав в останніх іграх за Челсі.

Не пішов на користь Джанлуїджі Доннаруммі перехід у ПСЖ. Саме через його помилки Італія не вийшла на Євро та була за крок від невиходу у "фінал чотирьох" Ліги націй.

Серед сильний сторін Італії можна назвати центр поля, де прогресують Барелла, Пеллегріні й Тоналі. Крім того, є вибір в опорній зоні (Верратті, Крістанте, Локателлі).

Атака італійців теж вражає підбором якісних гравців – Іммобіле (Лаціо), Распадорі (Наполі), Скамакка (Вест Хем), Берарді (Сассуоло), Белотті (Рома) та навіть Жоау Педру (Фенербахче). Втім, у збірній з цих всіх гравців непогано виглядає лише Чіро, і то не завжди.

АНГЛІЯ

Рейтинг ФІФА: 5

Найкраще досягнення на Євро: фінал (2020)

Останній невихід на Євро: 2008

Євро-2020: срібний призер

Відбір на ЧС-2022: перемога в групі (+8=2-0)

Ліга націй 2022-2023: дивізіон А, 4 місце у групі з Італією, Угорщиною та Німеччиною

Тренер: Гарет Саутгейт

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Харрі Кейн, Філ Фоден, Джуж Беллінгем (по 90 мільйонів євро)

Історія матчей з Україною: 8 матчів, +5=2-1

Після поразки у домашньому фіналі останнього Євро англійці теж не вражали, хоча головне завдання все ж виконали. Відбіркова група на ЧС-2022 з Польщею, Албанією, Угорщиною, Андоррою та Сан-Маріно не стала для "трьох левів" проблемною.

Куди більше розчарували англійці у останній Лізі націй. Команда не здобула жодної перемоги і понизилась в дивізіон В. Ба більше, підопічні Саутгейта дозволили собі двічі програти скромній Угорщині, в тому числі 0:4 вдома.

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Втім, цей турнір явно не був у пріорітеті для англійців, а клас команди продовжує залишатись топовим. До того ж всі лідери колективу нині перебувають у гарній формі.

Попри спад у деяких гравців Саутгейт має достатній вибір якісних виконавців на заміну. Особливо це стосується атаки, де навіть Кейну є заміну у вигляді Абрахама. Решфорда або Уоткінса.

Серед слабких сторін команди можна назвати лівий фланг оборони. Чілвелл та Шоу не отримують нині багато ігрової практики, а Джастін з Лестером йде у нижній частині таблиці АПЛ.

ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Рейтинг ФІФА: 65

Найкраще досягнення на Євро: 4 місце в групі (2020)

Останній невихід на Євро: 2016

Євро-2020: 4 місце в групі

Відбір на ЧС-2022: друге місце в групі (+5=3-2), виліт у фіналі плей-офф

Ліга націй 2022-2023: дивізіон С, 3 місце у групі з Грузією, Болгарією та Гібралтаром

Тренер: Благоя Мілевскі

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Еліф Елмас (24 мільйони євро)

Історія матчей з Україною: 5 матчів, +1=1-3

З македонцями Україна зустрічалась на останньому Євро. Наша команда здобула непросту перемогу (2:1) з голами Яремчука та Ярмоленка і нереалізованим пенальті від Маліновського.

Той турнір став єдиним "мейджором" для македонців в історії. Причому балканці були близькі до виходу на ЧС-2022, пройшовши у півфіналі плей-офф саму Італію. Втім у вирішальному матчі македонці поступились Португалії.

Головним локомотивом команди був ексгравець Інтера Горан Пандєв, який і виводив свою команду на Євро. Однак після турніру він завершив кар'єру у збірній.

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Нині не так багато македонців виступають в топ-лігах. Лідерами команди можна назвати хавбека Наполі Еліфа Елмаса, який все ж не отримує багато часу в клубі.

Також на солідному рівні виступають кіпер Столе Дімітревскі (Райо Вальєкано) та захисник Езджан Аліоскі (Фенербахче). Викликаються до збірної і два гравця Ворскли – Еннур Тотре та Джоко Зайков.

МАЛЬТА

Рейтинг ФІФА: 168

Найкраще досягнення на Євро: не кваліфікувались

Останній невихід на Євро: 2020

Євро-2020: не кваліфікувались

Відбір на ЧС-2022: шосте місце в групі (+1=2-7)

Ліга націй 2022-2023: дивізіон D, 2 місце у групі з Естонією та Сан-Маріно

Тренер: Давіде Маццотта

Найдорожчий гравець (Transfermarkt): Тедді Теума (3 мільйони євро)

Історія матчей з Україною: 1 матч, +1=0-0

Мальтійці ніколи не хапали зірок з неба і навіть близько не наближались до виходу на якийсь крупний турнір. До того ж в Лізі націй острівна команда жодного разу не підіймалась з останнього дивізіону.

Після останнього турніру тренер команди Девіс Манджа потрапив у скандал. Спеціаліста звинуватили у сексуальних домаганнях до гравців, через що він був усунутий з посади.

Кадровий потенціал Мальти теж не вражає, лише кілька гравців виступають за межами рідного чемпіонату. Єдиним більш менш гідним футболістом можна назвати центрального хавбека бельгійського Уніона Тедді Теуму.

Тим не менше у мальтійців є успішна історія ігор з Україною. У 2017 році команда Андрія Шевченка примудрилась в австрійському Граці програти Мальті (0:1) товариський поєдинок.

Причому у тому матчі склад був близьким до бойового. На полі вийшли такі виконавці як Пятов, Ярмоленко, Матвієнко, Ракицький, Степаненко, Маліновський, Селезньов та Сидорчук.