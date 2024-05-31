Футбольні голоси України: хто коментуватиме матчі Євро-2024

У ЗМІ потрапив список коментаторів, яких Megogo планує залучити до роботи на іграх чемпіонату Європи. Крім того, транслятор планує великі та міні-студії перед та після кожного матчу.

Вже за два тижні в Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. У турнірі візьмуть участь 24 команди, серед яких буде і збірна України.

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Голоси Євро-2024

Офіційним транслятором матчів Євро-2024 в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Напередодні змагання стали відомі коментатори, яких платформа залучить до роботи на матчах чемпіонату Європи.

Перелік коментаторів Євро-2024 на Megogo:

Роберто Моралес

Віталій Волочай

Роман Бебех

Володимир Звєров

Володимир Кобельков

Владислав Шалота

Сергій Лук'яненко

Вадим Шевякін

Віталій Кравченко

Павло Посохов

Гліб Скрипченко

Олександр Новак

Віталій Похвала

Віталій Звєров

Єгор Старков

В сітці мовлення також будуть великі студії з експертами та ведучими, а також міні-студії за участю коментаторів матчу. Ведучими великих студій будуть Артем Панченко, Олександра Кучеренко, Володимир Кобельков та Сергій Пейчев.

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Євро-2024 проходитиме з 14 червня по 14 липня цього року в Німеччині. Україна потрапила у групу E, де протистоятиме Бельгії, Румунії та Словаччині. Розклад матчів для команди Сергія Реброва наступний: