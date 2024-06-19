Потрапили в топ зі знаком мінус: гол у ворота Луніна претендує на звання найкращого в 1 турі ЧЄ

Збірна України на старті Євро-2024 зазнала розгромної поразки від Румунії (0:3). Перший гол у виконанні "карпатських хлопців" виявився доволі ефектним.

На чемпіонаті Європи-2024 завершився стартовий тур. УЄФА підбиває підсумки початку континентальної першості.

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Претенденти на звання найкращого голу 1 туру на Євро-2024

На офіційному сайті організації відкрили голосування за визначення найкращого голу першого туру. На відзнаку претендують чотири забиті м'ячі.

Серед кандидатів на найкращий гол туру потрапив м'яч забитий у ворота збірної України. Його "синьо-жовті" пропустили на 29-й хвилині матчу з Румунією.

Помилка Андрія Луніна дорого коштувала українцям. Прикрий гол вибив з колії підопічних Сергія Реброва, які у підсумку зазнали поразки 0:3.

Відео найкращих голів першого туру

У топ-4 потрапили два голи у виконанні футболістів збірної Туреччини, а також переможний гол італійців у матчі проти Албанії.

Топ-4 голів першого туру Євро-2024

Мерт Мюлдюр (Туреччина) – перший гол у ворота Грузії (25-та хвилина)

Ніколає Станчу (Румунія) – перший гол у ворота України (29-та хвилина)

Ніколо Барелла (Італія) – другий гол у ворота Албанії (16-та хвилина)

Арда Гюлер (Туреччина) – другий гол у ворота Грузії (65-та хвилина)

Нагадаємо, що свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 21 червня проти Словаччини. Суперник українців в першому турі Євро-2024 сенсаційно обіграв Бельгію (1:0).