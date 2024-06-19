На чемпионате Европы-2024 завершился стартовый тур. УЕФА подводит итоги начала континентального первенства.

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Претенденты на звание лучшего гола 1 тура на Евро-2024

На официальном сайте организации открыли голосование за определение лучшего гола первого тура. На награду претендуют четыре забитых мяча.

Среди кандидатов на лучший гол тура попал мяч забитый в ворота сборной Украины. Его "сине-желтые" пропустили на 29-й минуте матча с Румынией.

Ошибка Андрея Лунина дорого стоила украинцам. Досадный гол выбил из колеи подопечных Сергея Реброва, которые в итоге потерпели поражение 0:3.

Видео лучших голов первого тура

В топ-4 попали два гола в исполнении футболистов сборной Турции, а также победный гол итальянцев в матче против Албании.

Топ-4 голов первого тура Евро-2024

Мерт Мюлдюр (Турция) – первый гол в ворота Грузии (25-я минута)

Николае Станчу (Румыния) – первый гол в ворота Украины (29-я минута)

Николо Барелла (Италия) – второй гол в ворота Албании (16-я минута)

Арда Гюлер (Турция) – второй гол в ворота Грузии (65-я минута)

Напомним, что свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 21 июня против Словакии. Соперник украинцев в первом туре Евро-2024 сенсационно обыграл Бельгию (1:0).