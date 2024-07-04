УЄФА дискваліфікував турецького футболіста за нацистський жест на матчі Євро-2024, – ЗМІ

Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал став героєм матчу 1/8 фіналу проти Австрії. Друге взяття воріт суперника 26-річний футболіст відсвяткував забороненим жестом.

Меріх Демірал показав ультранаціоналістичне вітання угрупування "Сірі вовки". Цей жест заборонений у низці країн Європи, оскільки цей рух дотримується націоналістично-екстремістської та антисемітської ідеології.

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Яке покарання отримав Демірал

УЄФА не залишив без розгляду поведінку Меріха Демірала. За інформацією видання Bild, захисник збірної Туреччини отримав дискваліфікацію на два матчі.

Таким чином, він пропустить чвертьфінал проти Нідерландів, якій відбудеться 6 липня. Крім того, Демірал не зіграє у півфіналі, якщо Туреччина вийде в цю стадію.

Футболіст вже попросив вибачення за свій вчинок. Він повідомив, що не хотів когось образити, а просто пишається бути турком.

Також покарання отримав англієць Джуд Беллінгем за непристойний жест. Зірка "Трьох левів" після забитого голу схопив себе за промежину. Втім, англієць відбудеться лише штрафом. Півзахисник збірної Англії повинен буде заплатити 20 тисяч євро.

Нагадаємо, що Меріх Демірал у матчі 1/8 фіналу забив два голи збірній Австрії. Його перший гол став найшвидшим в історії плейоф чемпіонатів Європи.