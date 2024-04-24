Польща назвала стадіон, де відбудеться товариський матч з Україною перед стартом Євро-2024

Польський футбольний союз офіційно повідомив про місце проведення товариського матчу зі збірною України. Поєдинок відбудеться 7 червня 2024 року.

Національна збірна України перед стартом чемпіонату Європи зіграє три спаринги. У другому поєдинку українці проведуть зустріч зі збірною Польщі.

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"Синьо-жовті" зіграють на стадіоні Євро-2012

Як повідомлялося раніше, поєдинок збірних Польщі та України прийматиме стадіон "Народовий" у Варшаві. Гра відбудеться 7 червня. Цю інформацію офіційно підтвердив Польський футбольний союз. Зазначимо, що "Кадра" теж братиме участь в континентальному турнірі в Німеччині.

Стадіон "Народовий" побудований до чемпіонату Європи 2012. Арена розрахована на 58 500 глядачів.

Нагадаємо, що збірна України розпочне підготовку до Євро-2024 30 травня. "Синьо-жовті" награватимуть склад під час матчів проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Одразу з Кишинева підопічні Сергія Реброва вирушать до німецького Вісбадена, де вже безпосередньо готуватимуться до першого поєдинку на Євро-2024. Гра проти Румунії відбудеться 17 червня у Мюнхені.