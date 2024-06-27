У фан-зоні Євро-2024 чоловік з ножем напав на вболівальників: є постраждалі

В Німеччині під час Євро-2024 стався неприємний інцидент. У Штутгарті невідомий напав з ножем на футбольних вболівальників.

У середу, 26 червня, відбулися останні матчі групового етапу на Євро-2024. В одному з них зустрілися Туреччина та Чехія.

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У фан-зоні невідомий поранив кількох вболівальників

Під час перегляду матчу Туреччина – Чехія, чоловік з ножем напав на фанатів у фан-зоні.

В результаті бійки троє людей було поранено, з них – двох госпіталізували у важкому стані. Поліція перекрила місце інциденту і затримала 25-річного нападника. Його особистість та мотиви вчинку не розголошують.

. На час Євро-2024 Німеччина ввела посилені заходи безпеки на кордонах та всередині країни.

Відзначимо, що інцидент трапився також на матчі Грузія – Португалія, де ледь не травмували Кріштіану Роналду. Футболіст у перерву йшов до підтрибунного приміщення як з трибуни на нього стрибнув вболівальник. Стюарди, на щастя, вчасно зреагували.