Залишилися примарні шанси: збірна України програла другий матч на юнацькому Євро-2024

Підопічні Юрія Мороза зіграли другий поєдинок на чемпіонаті Європи U-17. Суперником українців був лідер групи А збірна Чехії.

Україна U-17 – Чехія U-17 1:3

Голи: Дігтярь (90+5, з пенальті) – Мудри (12, з пенальті), Пенкса (61, 88).

Свій перший матч на Євро-2024 юнацька збірна України програла Сербії з рахунком 0:1. У поєдинку проти Чехії наші хлопці повинні були здобувати перемогу, пише 24 Канал.

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Невдалий виступ "синьо-жовтих"

Уже в дебюті зустрічі "синьо-жовті" пропустили гол. М'яч влучив у руку захисника збірної України Дігтяря і арбітр призначив одинадцятиметровий. Мудри з позначки відкрив рахунок у матчі.

У першому таймі чехи володіли ініціативою. Лише завдяки голкіперу українців Макаренку рахунок на табло не змінився.

Однак у другій половині грі воротар Дніпра-1 був безсилий допомогти команді після ударів Пенкса, який оформив дубль.

На 5-й компенсованій хвилині підопічні Юрія Мороза забили гол престижу. Дігтярь реалізував пенальті зароблений Стрільчуком.

Відеоогляд матчу Україна U-17 – Чехія U-17

На жаль, друга поспіль поразка "синьо-жовтих" практично позбавила їх шансів вийти з групи. Якщо у поєдинку другого туру Кіпр не обіграє Сербію, то Україна достроково вилетить з турніру.

У такому випадку матч третього туру проти Кіпру, який відбудеться 26 травня, перетвориться на формальність.