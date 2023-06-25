Хлопці заслужили на удачу: Ротань прокоментував перемогу над румунами на Євро-2023

Молодіжна збірна України достроково забезпечила вихід у 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2023. Після матчу з господарями чемпіонату наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з журналістами.

Футболісти української "молодіжки" на останніх хвилинах матчу з Румунією дотисли суперника і завдяки автоголу Дікана здобули мінімальну перемогу (1:0). За тур до завершення групового етапу підопічні Ротаня забезпечили вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

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Ротань: У нас є команда з характером

Поєдинок непросто складався для наших футболістів. У першому таймі суперник мав кілька нагод відправити м'яч у сітку воріт Трубіна. Проте в другому таймі "синьо-жовті" повністю домінували на полі.

Після поєдинку головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань розповів, завдяки чому вдалося здобути перемогу.

Ми провели дуже гарний матч. Великі компліменти для наших гравців! Я хлопцям сказав, що не сумніваюся в тому, що в нас є команда, характер. Ми можемо більше, над цим потрібно працювати. Десь у перші 10 хвилин поєдинку ми трішки хвилювалися, а потім гра практично була під нашим контролем. У нас було багато моментів, щоб раніше вийти вперед,

– розповів Ротань.

Ванат сам себе покарав

Наприкінці матчу непотрібну червону картку отримав форвард Динамо Владислав Ванат. Через надмірні емоції нападник не зіграє в наступному поєдинку.

Ми вибороли цю перемогу всією командою, у тому числі й із допомогою Влада. Але я сказав йому, що він сам себе покарав. Він повинен контролювати емоції, бути професіоналом, не звертати уваги на провокації. Це молодість, ми граємо турнір U-21. Для Ваната це буде дуже гарний урок. Важливо, що в ті хвилини, які залишалися, наші гравці вигризали результат і для нього. Він сам себе покарав, хлопцям великий респект. Я думаю, у майбутньому він подібного не допустить

– зауважив наставник "синьо-жовтих".

Ротань: Удачу потрібно заслуговувати

Проте гравці нашої "молодіжки" заслужили на компліменти за наполегливість.

У такі моменти, коли є перевага, а м’яч не йде у ворота, найголовніше — реакція на втрату м’яча, помилки, коли ми одразу повертаємо м’яч. Сьогодні це було, хлопці це зрозуміли остаточно, віддали останні сили. Удачу потрібно заслуговувати, і вони її заслужили своєю грою, майстерністю й характером,

– резюмував Ротань.

Коли "молодіжка" гратиме наступний матч