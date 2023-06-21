Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2023: календар матчів збірної України

Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних збірних стартує 21 червня. В ньому візьме участь і збірна України. Календар матчів молодіжної збірної України на Євро-2023 читайте на сайті 24 Каналу.

На молодіжному чемпіонаті Європи виступлять 16 команд, які розбили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи B, де її суперниками стали збірні Іспанії, Хорватії та співгосподарки турніру Румунії. Саме в Румунії наша команда і проведе свої матчі.

Детальніше Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Перший матч збірна України проведе проти Хорватії в день відкриття турніру – 21 червня. Вже 24 червня українці поміряються силами проти одноліток з Румунії. А на 27 червня запланований матч проти Іспанії. Всі три матчі молодіжна збірна України проведе в Бухаресті.

21 червня. 19:00. Україна – Хорватія

24 червня. 19:00. Румунія – Україна

27 червня. 21:45. Іспанія – Україна

Якщо збірна України посяде одне з двох перши місць в групі, то вона вийде у чвертьфінал Євро-2023, де її суперником буде одна з команд групи D. Матчі цієї стадії турніру відбудуться 1 та 2 липня (якщо молодіжна збірна України посяде перше місце в групі, то зіграє 1 липня, якщо ж друге місце – то 2 липня).

Півфінали молодіжного Євро-2023 відбудуться 5 липня. А фінал запланований на 8 липня. Потенційний матч плей-офф за путівку на Олімпіаду-2024 може відбутися 7 або 8 липня.