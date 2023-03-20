Новоспечена віцечемпіонка Європи: українська футзалістка встановила унікальне досягнення на Євро

Жіноча збірна України вдруге поспіль переписала історію нашого футзалу. 19 березня підопічні Олега Шайтанова стали срібними призерками чемпіонату Європи-2023 у Дебрецені (Угорщина).

У півфіналі українки відігрались із рахунку 0:1 на користь Угорщини. Завдяки дублю Анни Шульги "синьо-жовті" переграли угорок (2:1) та пробились у свій дебютний в історії фінал Євро-2023.

До теми Українські футзалістки здобули для країни історичне "срібло" Євро-2023

Увійшла в історію українського спорту

У ключовому матчі за трофей на українських футзалісток чекали чинні чемпіонки Європи іспанки. На жаль, "Фурія Роха" вкотре підтвердила свій статус найкращої жіночої збірної Європи з футзалу. Команда Олега Шайтанова поступилась з рахунком 1:5. Єдиний гол у синьо-жовтій футболці забила все та ж Шульга, в активі якої усі три голи України у фінальній стадії Євро-2023.

Україна здобула срібні медалі чемпіонату Європи з жіночого футзалу. Нагадаємо, що на попередньому Євро "синьо-жовті" переграли Угорщину у матчі за третє місце. Тепер українки здобули другу позицію.

У складі нашої збірної зіграла унікальна гравчиня. Віра Дятел стала першою в історії футболісткою, яка представляла Україну на дорослому Євро з футболу та футзалу.

Оце так! Українка Віра Дятел стала першої в історії футболісткою, яка представляла свою країну на дорослому рівні на чемпіонатах Європи з футболу-2009 та футзалу-2023.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2009 з футболу відбувся у Фінляндії. Українська збірна здобула одну перемогу та зазнала двох поразок у груповому раунді. Різниця голів 2 – 4 на користь пропущених м'ячів.

Що відомо про Віру Дятел