Шевченка почули: на Євро-2020 збільшать кількість гравців у заявці команд

На чемпіонаті Європи з футболу-2020 планують збільшити кількість гравців у заявці команд. Відповідне рішення може прийняти УЄФА.

Згідно з чинними правилами, кожна команда може заявити 23 футболістів на чемпіонат Європи.

Варте уваги УЄФА збільшив кількість замін на матчах Євро-2020

Однак через загрозу зараження коронавірусом збірним можуть дозволити включити у заявку 25 футболістів.

Також існує варіант, що збірні матимуть резервних футболістів на випадок спалаху коронавірусу.

Остаточне рішення буде прийнято під час затвердження регламенту Євро-2020.

Шевченка почули

Раніше за збільшення кількості гравців у складі на турнір висловився головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Шевченко розповів, що обговорював розширення заявки на Євро-2020 з наставником збірної Італії Роберто Манчіні.

Також з таким проханням звернулася в УЄФА Федерація футболу Польщі.

Євро-2020 відбудеться з 11 червня до 11 липня 2021 року. Збірна України зіграє у групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.