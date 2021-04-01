Шевченка почули: на Євро-2020 збільшать кількість гравців у заявці команд

Джерело:Daily Telegraph
На чемпіонаті Європи з футболу-2020 планують збільшити кількість гравців у заявці команд. Відповідне рішення може прийняти УЄФА.
Згідно з чинними правилами, кожна команда може заявити 23 футболістів на чемпіонат Європи.
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Однак через загрозу зараження коронавірусом збірним можуть дозволити включити у заявку 25 футболістів.
Також існує варіант, що збірні матимуть резервних футболістів на випадок спалаху коронавірусу.
Остаточне рішення буде прийнято під час затвердження регламенту Євро-2020.
Раніше за збільшення кількості гравців у складі на турнір висловився головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Шевченко розповів, що обговорював розширення заявки на Євро-2020 з наставником збірної Італії Роберто Манчіні.
Також з таким проханням звернулася в УЄФА Федерація футболу Польщі.Євро-2020 відбудеться з 11 червня до 11 липня 2021 року. Збірна України зіграє у групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.