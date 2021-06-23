Збірна України отримала суперника в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України однією з останніх дізналася суперника в 1/8 фіналу Євро-2020. Наша команда вперше в історії пройшла в плей-офф чемпіонатів Європи.
Україна зіграє зі шведами
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу як одна з кращих чотирьох команд, що посіли третє місце у своїй групі.
До теми Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020
В 1/8 фіналу суперником України буде збірна Швеції. Що цікаво, саме шведи допомогли Україні вийти в 1/8 фіналу, здолавши Польщу.
Також виходу "синьо-жовтих" у плей-офф посприяли поразки Росії, Фінляндії та Словаччини.
- Натомість Швеція виграла групу E, в якій, окрім Польщі, перемогла Словаччину, та поділила очки з Іспанією.
Україна – Швеція: статистика
Україна та Швеція провели 5 очних матчів, але тільки один офіційний – на Євро-2012.
Тоді наша команда у матчі-відкритті здобула перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Андрія Шевченка.
У чотирьох товариських матчах команди здобули по одній перемозі та ще двічі розійшлися миром.