Збірна України отримала суперника в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України однією з останніх дізналася суперника в 1/8 фіналу Євро-2020. Наша команда вперше в історії пройшла в плей-офф чемпіонатів Європи.

Україна зіграє зі шведами

Збірна України вийшла в 1/8 фіналу як одна з кращих чотирьох команд, що посіли третє місце у своїй групі.

До теми Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

В 1/8 фіналу суперником України буде збірна Швеції. Що цікаво, саме шведи допомогли Україні вийти в 1/8 фіналу, здолавши Польщу.

Також виходу "синьо-жовтих" у плей-офф посприяли поразки Росії, Фінляндії та Словаччини.

Натомість Швеція виграла групу E, в якій, окрім Польщі, перемогла Словаччину, та поділила очки з Іспанією.

Україна – Швеція: статистика

Україна та Швеція провели 5 очних матчів, але тільки один офіційний – на Євро-2012.

Тоді наша команда у матчі-відкритті здобула перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Андрія Шевченка.

У чотирьох товариських матчах команди здобули по одній перемозі та ще двічі розійшлися миром.