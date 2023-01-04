Підсилення перед євровесною: Дніпро-1 оформив трансфер лідера Вереса

Лідер першого кола УПЛ Дніпро-1 оформив свій перший зимовий трансфер. Команду поповнив один із ключових гравців рівненського Вереса Євгеній Пасіч.

Дніпро-1 підсилив позицію правого півзахисника. Контракт із 29-річним Євгенієм Пасічем розрахований на 1,5 року – до 30 червня 2024 року.

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Перший зимовий трансфер лідера УПЛ

Це перший новачок лідер УПЛ у це зимове міжсезоння. У футболку дніпрян футболіст виступатиме під 42-м номером.

Пасіч буде конкурувати за місце в основі з не менш потужним та швидким правим півзахисником Володимиром Танчиком.

Раніше вже була інформація, що один із братів Пасіч приєднається до дніпровського клубу на зборах у Туреччині. Натомість команду покине нападник Артем Громов.

Нагадаємо, що Дніпро-1 закінчив перше коло у статусі лідера УПЛ-2022/2023. Команда Олександра Кучера набрала 35 очок, що на 5 балів більше, аніж у своєму активі мають Шахтар та Динамо.

Що відомо про першого зимового новачка Дніпра-1