Бомбардирський рекорд залишиться мрією: Селезньов вирішив повісити бутси на цвях – ЗМІ
Джерело:ТаТоТаке
Український форвард Євген Селезньов завершив кар'єру футболіста. Легендарний бомбардир планує провести прощальний матч.
За повідомленням ТаТоТаке, Євген Селезньов ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 37 років. До бомбардирського рекорду УПЛ йому не вистачило 8 голів.
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Уболівальники побачать Селезньова у прощальному матчі
Як інформує джерело, ексфорвард збірної України планує провести прощальний матч або навіть два. Орієнтовна дата поєдинку – 5-6 червня. Гра за участю зірок українського футболу та друзів Євгена відбудеться в Ужгороді.
Спочатку Євген планував завершити кар'єру 22 жовтня минулого року, зігравши кілька хвилин проти рідного Шахтаря. Але гру Минаю проти "гірників" перенесли на 2023 рік. За цей час Євген залишився без команди.
Зазначимо, що Селезньов вже визначився зі своїм майбутнім. Колишній нападник записався на тренерські курси та сподівається отримати ліцензію.
Кар'єра Селезньова
- Євген Селезньов є вихованцем донецького Шахтаря. Але спочатку він не зумів пробитися в основу головної команди, тож грав за Шахтар-2 та Шахтар-3.
- У 2007 році дебютував у Вищій лізі України у складі київського Арсеналу, за який грав на правах оренди.
- У наступному сезоні Євген повернувся до Шахтаря, з яким став володарем Кубка УЄФА.
- Найяскравіший етап кар'єри Селезньов провів у складі Дніпра, за який грав з перервами з 2009 до 2016 рік. У складі дніпрян він двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ та був фіналістом Ліги Європи.
- Форвард ще двічі повертався до Шахтаря, але по справжньому основним гравцем так і не став.
- Селезньов певний час виступав за кордоном, поки у 2020 році не повернувся до України з метою побити бомбардирський рекорд Шацьких (124 голи).
- Останнім клубом Євгена став закарпатський Минай. Загалом на його рахунку 117 м'ячів в УПЛ. Це третій результат в історії української першості.