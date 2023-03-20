Бомбардирський рекорд залишиться мрією: Селезньов вирішив повісити бутси на цвях – ЗМІ

Український форвард Євген Селезньов завершив кар'єру футболіста. Легендарний бомбардир планує провести прощальний матч.

За повідомленням ТаТоТаке, Євген Селезньов ухвалив рішення завершити кар'єру у віці 37 років. До бомбардирського рекорду УПЛ йому не вистачило 8 голів.

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Уболівальники побачать Селезньова у прощальному матчі

Як інформує джерело, ексфорвард збірної України планує провести прощальний матч або навіть два. Орієнтовна дата поєдинку – 5-6 червня. Гра за участю зірок українського футболу та друзів Євгена відбудеться в Ужгороді.

Спочатку Євген планував завершити кар'єру 22 жовтня минулого року, зігравши кілька хвилин проти рідного Шахтаря. Але гру Минаю проти "гірників" перенесли на 2023 рік. За цей час Євген залишився без команди.

Зазначимо, що Селезньов вже визначився зі своїм майбутнім. Колишній нападник записався на тренерські курси та сподівається отримати ліцензію.

Кар'єра Селезньова