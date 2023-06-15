Рідний клуб Роналду надсилав літак за екснападником збірної України: агент зірвав трансфер
Джерело:ПРОФУТБОЛ Digital
Благодійний та водночас прощальний матч в Ужгороді став останнім у футбольній кар'єрі Євгена Селезньова. Колишній нападник збірної України розповів про пропозицію із Європу, про яку навіть не знав.
Свого часу Євген Селезньов міг перебратись у португальський чемпіонат. Тільки тепер колишній нападник Дніпра дізнався. що президент Спортинга відправляв за ним літак. Але тоді агенти футболіста приховали цю інформацію.
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Селезньов: Він був готовий, а я поїхав у Кубань
Після чого Селезньов зробив найбільшу помилку у своєму житті – перебрався у російську Кубань. За цей перехід Євген вже перепросив в українців. Якби агенти сповістили Селезньову про португальський варіант, то кар'єра форварда могла скластись значно інакше. Цікаво, чому агенти так вчинили з Селезньовим?
Він був готовий, а я поїхав в Кубань. Я лише зараз почитав смс, як спілкувалися. Він каже: "Даю літак, нехай скаже "Так". Це було за два дні до закриття трансферного вікна. Але мені не сказали, що є така можливість. І таких випадків могло бути багато. Не хочу про це згадувати, мені неприємно. Ця помилка не залежала від мене. Я не виправдовую себе за Кубань, але це повинна була бути не Кубань,
– сказав Селезньов.
Також українським форвардом цікавились декілька англійських клубів – Сандерленд, Болтон та Астон Вілла. І це ще далеко не усі європейські клуби, які цікавились Селезньовим.
Нагадаємо, що Селезньов перебрався у Кубань наприкінці лютого 2016-го. Але пробув у ворожій країні лише 4 місяці та покинув російський клуб, за який встиг провести 10 матчів (забив 3 голи). Той період став першим. який Євген провів поза межами рідної України.
Додатково про футбольну кар'єру Євгена Селезньова
- Після повернення у Шахтар поїхав ще пограти за кордон. Виступав у Туреччині та Іспанії, але у вересні 2020-го знову повернувся в український чемпіонат. Останнім клубом у кар'єрі Селезньова став Минай, за який виступав до 22 березня 2023 року.
- У своєму останньому сезоні провів за Минай лише одну гру. Селезньову так і не вдалось стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ.
- Загалом за кар'єру нападник провів 452 матчі, у яких відзначився 181 голом та 39 асистами. Найбільше поєдинків за кар'єру Євген відіграв за Дніпро (192), з яким дійшов до фіналу Ліги Європи-2015, де клуб програв Севільї 3:2.
- У кар'єрі Селезньов здобув 9 трофеїв та двічі ставав найкращим бомбардиром УПЛ за сезон.