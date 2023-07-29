Російський олімпійський чемпіон завершив кар'єру у 26 років через участь у "z-мітингу" за Путіна

Євгєній Рилов вирішив показав своє справжнє обличчя, відкрито підтримавши геноцид українців. Через недопуск до міжнародних змагань хлопець вирішив зав'язати зі спортом.

Після початку повномасштабної війни світовий спорт почав відгороджуватись від представників Росії. Спортсменів або відсторонюють від турнірів, або дозволяють брати участь у нейтральному статусі.

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При цьому до таких "нейтральних" атлетів висувають вимогу щодо непідтримки війни. Це дозволяє спортсменам з країн-терористок всидіти на двох стільцях.

Втім декому не вистачає розуму мовчати про свою підтримку геноциду. На одному з мітингів на підтримку Владіміра Путіна та війни в Україні фігурував дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євгєній Рилов.

Уродженець Оренбурга зізнався, що його не допустять до Олімпійських ігор-2024. Через це пловець вирішив завершити кар'єру у 26 років. При цьому Рилов заявив, що продовжить виступати на змаганнях всередині Росії.

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Євгєній вигравав золото на Олімпіаді-2020 у запливі на спині на 100 та 200 метрів. Минулого року через участь спортсмена у пропагандистському мітингу Міжнародна федерація плавання отримав дискваліфікацію на дев'ять місяців.