Вражаючий рекорд: Марусяк перевершив власне досягнення на Кубку світу зі стрибків на лижах

Українець Євген Марусяк продовжує радувати своїми виступами на Кубку світу зі стрибків на лижах із трампліну. Спортсмен впевнено пройшов кваліфікацію, обновивши власний рекорд.

У австрійському Таупліці тривають змагання етапу Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліну. У кваліфікації взяли участь українські спортсмени.

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Неймовірно вдала спроба вийшла в українського стрибуна Євгена Марусяка. Під час кваліфікації він пролетів на 210 метрів, тим самим встановивши новий рекорд України у дальності польоту на лижах.

, Євген оновлює національні рекорди другий день поспіль. У суботу, 28 січня, він пролетів на 200,5 метрів і став першим українцем в історії, якому підкорився такий результат.

У підсумку Марусяк показав 25-й результат, що дозволило йому кваліфікуватися у топ-40. Інший український стрибун, Віталій Калініченко, показав 51 результат і кваліфікацію не пройшов.

Досягнення Євгена Марусяка