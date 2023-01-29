Вражаючий рекорд: Марусяк перевершив власне досягнення на Кубку світу зі стрибків на лижах
Джерело:Sport.ua
Українець Євген Марусяк продовжує радувати своїми виступами на Кубку світу зі стрибків на лижах із трампліну. Спортсмен впевнено пройшов кваліфікацію, обновивши власний рекорд.
У австрійському Таупліці тривають змагання етапу Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліну. У кваліфікації взяли участь українські спортсмени.
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Неймовірно вдала спроба вийшла в українського стрибуна Євгена Марусяка. Під час кваліфікації він пролетів на 210 метрів, тим самим встановивши новий рекорд України у дальності польоту на лижах.До речі, Євген оновлює національні рекорди другий день поспіль. У суботу, 28 січня, він пролетів на 200,5 метрів і став першим українцем в історії, якому підкорився такий результат.
У підсумку Марусяк показав 25-й результат, що дозволило йому кваліфікуватися у топ-40. Інший український стрибун, Віталій Калініченко, показав 51 результат і кваліфікацію не пройшов.
Досягнення Євгена Марусяка
- 22-річний спортсмен представляє Іванофранківщину.
- У 2022 році вперше взяв участь в Олімпійських іграх. Його найкращий результат – 47-ме місце на нормальному трампліні.
- На чемпіонаті світу-2021 зі стрибків з трампліна став 39-им на великому трампліні.
- На рівні Кубка світу займав 46-ті місця на етапах у польському Закопане та румунському Ришнові (2020/21).
- На Гран-прі в казахстанському Щучинську зайняв 16-те місце .