Вихованець Динамо відзначився дебютним голом в Казахстані: його клуб йде до чемпіонства – відео

Євген Макаренко доволі швидко закріпився в основі Ордабаси та вже приносить команді перемогу. А ось інший ексдинамівець Артем Бєсєдін тільки дебютував за новий клуб.

Чимало українських футболістів нині грають за кордоном. Більшість обирають країни Європи, але дехто відправляється і на схід, пише 24 канал.

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Цього літа двоє вихованців Динамо вирішили спробувати себе у чемпіонаті Казахстана. Євген Макаренко та Артем Бєсєдін стали гравцями Ордабаси.

У матчі 19 туру місцевої ліги проти Кайсара Євген вийшов у старті та відзначився дебютним голом. Макаренко отримав м'яч на вході у карний майданчик, хитнув опонента та точно пробив у кут воріт.

Відео голу Макаренка:

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Цей гол допоміг Ордабаси здобути перемогу з рахунком 3:2. До слова, на 75 хвилині на заміну вийшов і Артем Бєсєдін. Для нього це був дебют у складі казахської команди.

За вісім матчів до фінішу чемпіонату Казахстана Ордабаси лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Актобе та Астану на 6 балів. При цьому Актобе зіграв на матч більше.