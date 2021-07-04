Макаренко став найкращим гравцем України в матчі з Англією
4 липня 2021 , 00:41Читать новость на русском
Джерело:WhoScored
Збірна України вилетіла з Євро-2020, розгромно програвши Англії в 1/4 фіналу. Найкращим футболістом України в матчі з Англією став Євген Макаренко.
Макаренко найкращий у збірній України
Авторитетні статистичні портали WhoScored і SofaScore представили оцінки за матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією.
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Найкращим футболістом у складі України за версією WhoScored і SofaScore став Євген Макаренко. Він набрав 6,9 і 7,3 бала відповідно.
Макаренко, який вийшов на футбольне поле на 64 хвилині, віддав 19 точних передач з 20 (95%), зробив 2 успішних обведення (100%) і 2 відбори (100%).
Кейн – гравець матчу
- Найкращим футболістом у складі обох команд став нападник збірної Англії Гаррі Кейн.
- У нього 9,3 бала від WhoScored та 8,9 – від SofaScore. У матчі проти України форвард Англії забив два голи.