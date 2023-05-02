Запхав у ворота: гол Коноплянки врятував команду від поразки у Польщі – відео

У понеділок, 1 травня, Краковія приймала Медзь у 30-му турі польської Екстракляси. Євген Коноплянка приніс команді одне очко.

Євген Коноплянка розпочав матч із лави запасних Краковії. 33-річний атакувальний півзахисник з'явився на полі по перерві замість Матеуша Бочнака, пише 24 Канал.

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Рятівний гол українця

23 хвилини знадобилось Коноплянці, аби відзначитись результативною дією. Євген із м'ячем опинився перед воротами Медзя, але з першим ударом впорався голкіпер. Адже постріл в українця не вдався. Однак м'яч відлетів знову до Коноплянки, який вже у падінні заніс м'яч у сітку володінь Абрамовича.

Євген зрівняв рахунок у зустрічі 1:1.

Відзначимо, що гості розмочили нулі на табло на компенсованій до першого тайму хвилини.

Відео голу Коноплянка за Краковію

Більше у матчі голів не було. У підсумку – 1:1, нічийний поєдинок із українським слідом.

Для Коноплянки цей гол став 4-м у футболці Краковії у поточному сезоні-2022/2023. Загалом Євген провів у цьому сезоні 24 матчі, у яких ще й двічі асистував партнерам по команді.

Нагадаємо, що Коноплянка виступає за польський клуб із лютого 2022 року, перейшовши із донецького Шахтаря, де "грів лавку".

Контракт із Краковією розрахований до кінця червня 2023 року.

До слова, Краковія після 30-ти турів посідає 7-ме місце у турнірній таблиці Екстракляси, маючи у своєму активі 42 бали.