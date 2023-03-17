Повернення у збірну України все ще реальне: Коноплянка відновився від травми
Джерело:офіційний сайт Краковії
Позитивні новини прибули із розташування польської Краковії. Євген Коноплянка був помічений на тренуванні команди.
Декілька днів тому з'явилась інформація про травму Євгена Коноплянку, яку він отримав на одному з тренувань команди. Через це футболіст пропускав попередню гру Краковії проти Варти, у які команди розписали нульову мирову.
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Повернення ветерана українського футболу
Були побоювання, що 33-річний півзахисник через пошкодження не зможе знову зіграти у футболці збірної України проти Англії, які 26 березня проведуть зустріч відбору на Євро-2024. Нагадаємо, що прізвище Євгена у списку футболістів національної команди на цю гру.
Євген Коноплянка відновився від травми / Фото Краковії
Очікувалось, що Коноплянка пропустить й наступний матч Краковії проти Ракува, який відбудеться 18 березня. Однак 16 березня Коноплянка потрапив в об'єктив клубних фотографів, які зловили українця на одному з тренувань польського клубу.
Схоже, що пошкодження Коноплянки виявилось не таким серйозним, як передбачалось. Євген вже повернувся до тренувального процесу. Але його участь у найближчому поєдинку проти Ракува наразі ще під питанням. Все буде залежати від того, як українець проявить себе на передматчевих тренуваннях.
Відзначимо, що клуб українця йде на 7-й позиції у польській Екстраклясі, маючи у своєму активі після 24-х турів 34 бали.
Головне про виступи Коноплянки у Польщі
- У лютому 2022 року перебрався із лави запасних Шахтаря у польську Краковію на правах вільного агента.
- Коноплянка підписав контракт з новим клубом до кінця червня 2023 року.
- У поточному сезоні Євген провів за поляків 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.