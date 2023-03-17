Декілька днів тому з'явилась інформація про травму Євгена Коноплянку, яку він отримав на одному з тренувань команди. Через це футболіст пропускав попередню гру Краковії проти Варти, у які команди розписали нульову мирову.
До теми Феєричного повернення може не бути: гравець збірної України травмувався перед матчем з Англією
Повернення ветерана українського футболу
Були побоювання, що 33-річний півзахисник через пошкодження не зможе знову зіграти у футболці збірної України проти Англії, які 26 березня проведуть зустріч відбору на Євро-2024. Нагадаємо, що прізвище Євгена у списку футболістів національної команди на цю гру.
Євген Коноплянка відновився від травми / Фото Краковії
Очікувалось, що Коноплянка пропустить й наступний матч Краковії проти Ракува, який відбудеться 18 березня. Однак 16 березня Коноплянка потрапив в об'єктив клубних фотографів, які зловили українця на одному з тренувань польського клубу.
Схоже, що пошкодження Коноплянки виявилось не таким серйозним, як передбачалось. Євген вже повернувся до тренувального процесу. Але його участь у найближчому поєдинку проти Ракува наразі ще під питанням. Все буде залежати від того, як українець проявить себе на передматчевих тренуваннях.
Відзначимо, що клуб українця йде на 7-й позиції у польській Екстраклясі, маючи у своєму активі після 24-х турів 34 бали.
Головне про виступи Коноплянки у Польщі
- У лютому 2022 року перебрався із лави запасних Шахтаря у польську Краковію на правах вільного агента.
- Коноплянка підписав контракт з новим клубом до кінця червня 2023 року.
- У поточному сезоні Євген провів за поляків 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.