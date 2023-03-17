Декілька днів тому з'явилась інформація про травму Євгена Коноплянку, яку він отримав на одному з тренувань команди. Через це футболіст пропускав попередню гру Краковії проти Варти, у які команди розписали нульову мирову.

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Повернення ветерана українського футболу

Були побоювання, що 33-річний півзахисник через пошкодження не зможе знову зіграти у футболці збірної України проти Англії, які 26 березня проведуть зустріч відбору на Євро-2024. Нагадаємо, що прізвище Євгена у списку футболістів національної команди на цю гру.



Євген Коноплянка відновився від травми / Фото Краковії

До слова. Востаннє Коноплянка грав за збірну ще у 2020 році. було це в офіційному матчі Ліги націй проти Швейцарії, коли провів на полі 54 хвилини. Далі пропускав поєдинки через травму. Після чого двічі залишався на лаві запасних "синьо-жовтих" у матчах кваліфікації на ЧС проти Франції та Фінляндії.

Очікувалось, що Коноплянка пропустить й наступний матч Краковії проти Ракува, який відбудеться 18 березня. Однак 16 березня Коноплянка потрапив в об'єктив клубних фотографів, які зловили українця на одному з тренувань польського клубу.

Схоже, що пошкодження Коноплянки виявилось не таким серйозним, як передбачалось. Євген вже повернувся до тренувального процесу. Але його участь у найближчому поєдинку проти Ракува наразі ще під питанням. Все буде залежати від того, як українець проявить себе на передматчевих тренуваннях.

Відзначимо, що клуб українця йде на 7-й позиції у польській Екстраклясі, маючи у своєму активі після 24-х турів 34 бали.

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