Феєричного повернення може не бути: гравець збірної України травмувався перед матчем з Англією
Джерело:Dziennik Polski
Участь Євгена Коноплянки у матчі проти збірної Англії під загрозою. Вінгер тільки-но повернувся у розташування "синьо-жовтої" команди.
Євген Коноплянка ризикує пропустити стартовий матч відбору до Євро-2024 проти збірної Англії на Уемблі. Саме на центральному стадіоні "Туманного Альбіону" вінгер свого часу забивав шикарний гол.
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Все йде не за планом
Євген Коноплянка травмувався у досить буденній ситуації, а конкретніше – на тренуванні Краковії. Головний тренер польського колектива Яцек Зелінськи пояснив, чому українець пропустив поєдинок Екстракляси проти Варти (0:0) та анонсував відсутність Коноплянки на матчі проти Ракува 18-го березня.
Він отримав травму на тренуванні в п’ятницю, у день від’їзду виявилося, що він не зможе грати. Йому зробили МРТ, але результатів ще немає. Схоже, що в матчі проти Ракува він не зіграє,
– розповів тренер Краковії.
Таким чином, Євген Коноплянка ризикує пропустити й стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії (26-го березня), на який він був викликаний до збірної України після майже дворічної перерви. До того ж, поєдинок проти "трьох левів" можуть пропустити Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний.
Євген Коноплянка у збірній України
- Коноплянка дебютував за збірну України в 2010 році проти збірної Литви
- Євген виступав за збірну "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де віддав гольову передачу на Андрія Шевченка. Також Коноплянка виступив ще на Євро-2016. Міг відзначитись єдиним голом українців на тому Євро, якби не Боатенг, який виніс м'яч з лінії воріт. До того ж Євген допоміг збірній України вийти на Євро-2020, зробивши дубль у ворота збірної Сербії.
- Коноплянка – автор першого голу України у Лізі Націй. Коноплянка вразив ворота збірної Чехії, згодом "синьо-жовті" вийшли до дивізіону А.
- Коноплянка забив за "синьо-жовтих" 21 гол та віддав 15 гольових передач.
- Останній свій матч за збірну України провів в рамках Ліги націй проти збірної Швейцарії у 2020-му році.